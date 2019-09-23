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В "Слуге народа" не исключают рассмотрения закона о столице до 3 октября

В "Слуге народа" не исключают рассмотрения закона о столице до 3 октября

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Законопроект о столице будет включен в повестку дня и рассмотрен в первом чтении в Верховной Раде до 3 октября. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"У меня впечатление, что до 3 октября мы его точно увидим и проголосуем", - отметил нардеп, отвечая на вопрос журналистов, будет ли внесен законопроект о столице в повестку дня на следующей сессионной неделе.

Напомним, 19 сентября народные депутаты включили в повестку дня сессии законопроект о столице №2143.

Источник: УНН
Теги: ВР, закон
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