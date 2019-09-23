Emmy-2019: список участников и победителей

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения телевизионной премии “Emmy”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Television Academy.

Как и каждый год, в рамках премии оценивались ТВ-проекты, которые транслировались в период с 31 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. Транслировал церемонию телеканал Fox.

Лидером премии стал всемирно известный телесериал “Игра престолов”. Сериал был номинирован рекордных 32 раза и получил 12 статуэток, в том числе “за лучший драматический сериал года”.

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Следующим по количеству статуэток стал мини-сериал “Чернобыль”. Он был номинирован 19 раз и получил 10 статуэток, среди которых за “лучший сериал года”, а сценариста Крейга Мезина и режиссера Джонана Ренка признали победителями в своих категориях.

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Статуэтку за лучший комедийный сериал получил “Флибег” (“Дрянь”), а за лучший телевизионный фильм — “Бузогриз” (эпизод сериала “Черное зеркало”).

Лучшей драматической актрисой стала Джоди Комер (сериал “Убивая Еве”), актером — Билли Портела (“Вне”).

Лучшей комедийной актрисой стала Фиби Уоллер-Бридж (сериал “Флибег”), актером — Билл Хейдер (“Бари”).

С полным списком номинантов и победителей в каждой категории можно ознакомиться на сайте премии “Emmy”.

Напомним, что церемонию решили провести без ведущего.