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В результате ДТП в Тернопольской области погиб мотоциклист

В результате ДТП в Тернопольской области погиб мотоциклист

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. На Тернопольщине в результате ДТП погиб 44-летний мотоциклист, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в регионе.

“Смертельная авария произошла в субботу, 21 сентября, около 18.40 в селе Окопы Борщевского района. 44-летний житель Хмельницкой области не справился с управлением мотоцикла, съехал с проезжей части дороги и въехал в каменную стену недействующей здания”, — указано в сообщении правоохранителей.

В результате полученных травм водитель двухколесники скончался на месте ДТП.

Как писал УНН, в столице легковушка влетела в металлический отбойник, есть погибший и раненые.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Украина, Тернополь и Тернопольская область, Национальная полиция
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