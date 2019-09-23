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В ГПС рассказали, какие товары должны продаваться с электронным чеком

В ГПС рассказали, какие товары должны продаваться с электронным чеком

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Закон о обязательном применении программного регистратора расчетных операций обязал выдавать электронный чек продавцов сложной бытовой техники, ювелирных изделий, медицинских препаратов, а также в кафе и ресторанах. В то же время мелкие торговцы на базарах использовать такие программы не обязаны. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Введение программных операторов не будет касаться физических лиц, просто людей, которые пришли на рынок, например, просто продать свои бывшие в употреблении вещи или личные вещи или какие-то овощи, и это не будет касаться физических лиц-предпринимателей на первой группе. То есть миф о том, что дедушка, который торгует помидорами на огороде, вынужден будет пользоваться РРО, — это неправда. С 1 октября 2020 года РРО вводится для определенных налогоплательщиков второй и четвертой группы”, — отметил Верланов.

По его словам, с 1 октября следующего года нововведение коснется тех, кто осуществляет реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирной продукции, розничную торговлю в магазинах, деятельность ресторанов, кафе, быстрого обслуживания, деятельность гостиниц и турагенств.

При этом он добавил, что с 1 января 2021 года использовании РРО станет обязательным для налогоплательщиков среди предпринимателей 2-4 групп. Причем, как он подчеркнул, будет увеличен порог для плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, что облегчит им деятельность.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривает применение программное обеспечение регистраторов расчетных операций.

Источник: УНН
Теги: Украина
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