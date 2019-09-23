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Президент подписал закон о господдержке кинематографии

Президент подписал закон о господдержке кинематографии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственной поддержке кинематографии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ОПУ.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии" №76-IX, принятый Верховной Радой 12 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект закона Глава государства определил как неотложный для внеочередного рассмотрения в парламенте.

Документ направлен на обеспечение реализации механизмов, заложенных в законе "О государственной поддержке кинематографии в Украине", и урегулирования вопроса финансовой поддержки государством реализации проектов в сфере кинематографии.

Устанавливается, в частности, что отдельные платежи от субъектов кинематографии, связанные с получением ими государственной поддержки, будут зачисляться в специальный фонд госбюджета и направлены на государственную поддержку кинематографии.

Реализация норм закона будет способствовать развитию киноиндустрии в Украине, а также привлечению инвестиций в эту сферу.

Напомним, 20 сентября Рада приняла изменения в закон относительно кинематографии.

Источник: УНН
Теги: кино, закон, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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