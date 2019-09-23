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Умер первый немецкий космонавт

Умер первый немецкий космонавт

Зигмунд Йен (справа) в 1978 году

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Немецкий аэрокосмический центр (DLR), пишет УНН.

“Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера”, — заявила глава DLR Паскаль Эренфройнд. — Он всегда выстраивал мосты между Востоком и Западом, выступал за использование космоса в мирных целях. Мы будем хранить этот посыл и руководствоваться им“.

Зигмунд Йен 26 августа 1978 года стал первым немцем, который полетел в космос. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он отправился на корабле “Союз-31” к орбитальной станции “Салют-6”. Вернувшись на Землю, получил звания Героя Советского Союза и героя ГДР. После воссоединения ФРГ и ГДР сотрудничал с Германским аэрокосмическим центром, а также Европейским космическим агентством (ЕКА). До последнего времени проживал в населенном пункте Штраусберг под Берлином.

Вторым немцем, совершившим полет в космос, в 1983 году стал астронавт из Западной Германии Ульф Мербольд.

Как писал УНН, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую намерена использовать для отправки астронавтов на Луну.

Источник: УНН
Теги: космос, Германия
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