В Украине ожидаются заморозки

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Ночью 24 сентября на территории Украины ожидаются заморозки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение об ухудшении погодных условий. 23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности). Ночью 24 сентября заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября в Украине до 24 градусов тепла.