В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбек по новому закону

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Согласно изменениям в Налоговый кодекс по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, каждый покупатель товара стоимостью свыше 750 грн может проверить, был ли он фискализирован, с помощью своего электронного кабинета, и если этого не произошло, написать жалобу в Государственную налоговую службу (ГНС) , получив часть штрафа, который налагается в таком случае на продавца. Об этом заявил глава службы Сергей Верланов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Несколько смягчены были правила кэшбека в парламенте при обсуждении и прохождении. Он работает - в случае, если чек не выдан, - есть штраф за невыдачу чека. Если же чек выдан, и зашли в свой электронный кабинет и увидели, что он частично фискализирован, то такой покупатель имеет право заполнить с идентификацией, что делает невозможным троллинг или какие-то агрессивные практики, подать жалобу, и если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю", - отметил Верланов.

По его словам, кэшбек можно будет применить при покупке товаров стоимостью, начиная с 750 грн.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).