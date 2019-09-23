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СК РФ опубликовал видео следственного эксперимента в доме Михаила Круга

СК РФ опубликовал видео следственного эксперимента в доме Михаила Круга

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Следственный комитет (СК) России опубликовал видео следственного эксперимента в доме певца Михаила Круга, который был убит в 2002 году. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства, передает УНН.

Ранее стало известно, что следствие установило причастных к убийству певца. По данным СК, преступники хотели похитить антиквариат и ценности, убивать Круга они не планировали. Как сообщается, непосредственный убийца певца Дмитрий Веселов был убит в 2003 году, в связи с чем уголовное дело прекращено.

Михаил Круг был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. По данным правоохранительных органов, в дом певца ворвались двое в масках с огнестрельным оружием. В ходе нападения он получил ранение в грудь и скончался по пути в больницу.

Как писал УНН ранее, СК РФ заявил, что “детально установил обстоятельства” убийства Михаила Круга.

Источник: УНН
Теги: Россия, СК РФ
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