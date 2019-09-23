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В Италии сын застрелил отца во время охоты на кабана

В Италии сын застрелил отца во время охоты на кабана

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Италии полиция обвиняет в непредумышленном убийстве мужчину, который застрелил своего отца во время охоты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Итальянская полиция обвинила мужчину в непредумышленном убийстве после того, как тот застрелил собственного отца во время охоты на кабана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 55-летний отец с 33-летним сыном охотились на кабана в лесу в районе Постильоне, в провинции Салерно. Во время охоты сын услышал шелест и увидел тень в кустах, после чего совершил выстрел. Сын попал отцу в живот.

Мужчина сразу обратился в больницу, когда понял, что случилось, однако спасти отца не удалось.

Отмечается, что пара охотилась на территории Национального заповедника, где охота запрещена. Поэтому полиция изъяла их оружие.

Напомним, в Италии будут судить двух офицеров, причастных к смерти 260 мигрантов.

Источник: УНН
Теги: убийство, Италия
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