НАПК заявит в НАБУ на замминистра Грымчака и нардепа

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщит в Национальное антикоррупционное бюро и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях на сумму почти 8,3 млн гривен. В частности, в поле зрения НАПК оказались декларации народного депутата Петра Сабашука и заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрия Грымчака. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации.

"Недостоверную информацию в декларациях подали народный депутат Украины Петр Сабашук, судья Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрий Чернов, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, председатель Чутовского районного совета Полтавской области Владимир Филенко, бывший первый заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации Геннадий Дмитренко, председатель Днепропетровского областного совета Днепропетровской области Глеб Прыгунов", - говорится в сообщении.

По данным НАПК, по результатам проверки декларации Петра Сабашука за 2016 год установлено, что народный депутат отметил недостоверные сведения о полученных им доходах и денежных активах - на более чем 1,5 млн грн.

"Юрий Грымчак в декларации за 2016 год недостоверно указал сведения о собственном полученном доходе в виде заработной платы и не указал сведения о финансовых обязательствах члена семьи (жены) перед ООО "ОТП Факторинг Украина". Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 года составляет более 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

О выявленных правонарушениях Национальное агентство сообщит НАБУ, направив обоснованные выводы.

Что касается других чиновников, обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления будут направлены в Национальную полицию, и в отношении еще одного - в НАБУ.

Напомним, НАПК утвердило результаты полной проверки деклараций 20 нардепов .