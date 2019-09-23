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В ГНС рассказали, каким образом продавцы будут выдавать электронные чеки

В ГНС рассказали, каким образом продавцы будут выдавать электронные чеки

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Электронный чек с QR-кодом продавец сможет пересылать покупателю после того, как отсканирует код товара и фискализуе его через сервер Государственной налоговой службы, где ему присваивается соответствующий фискальный номер. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

“Устанавливается в телефон (компьютер или любой другое электронное устройство) программа, она подвязывается к электронному кабинету, там ты регистрируешь как физическое лицо-предприниматель, указывая, что я работаю там-то и там-то, потом ты вводишь свою номенклатуру товара. Когда приходят покупатели, он сканирует коды, выбивается номенклатура, и нажимает кнопку „фискализовать“. Далее это идет на сервер ГНС, там ему присваивается номер фискальный и отправляет его обратно в смартфон и затем выдается чек с QR-кодом на конце”, — отметил Верланов.

По его словам, покупатель может отсканировать этот код себе на телефон или попросить отправить его ему на мессенджер, а кроме того, если у продавца есть принтер, покупатель может попросить распечатать такой чек. В крайнем случае покупатель может переписать номер чека, а проверить фискализацию товара уже дома.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривает применение программное обеспечение регистраторов расчетных операций.

Источник: УНН
Теги: Украина, Сергей Верланов
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