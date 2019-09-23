Новый Трудовой кодекс ослабит давление на работодателей и ускорит экономический рост - нардеп

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Принятие нового Трудового кодекса, который сейчас готовится к рассмотрению в парламенте, позволит получить дополнительный рост ВВП в следующем году и сократить давление на работодателей. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Государственный бюджет, который сейчас подготовлен, не включает в себя те изменения, которые мы будем делать еще осенью. Например, будет внесен Трудовой кодекс, который сейчас дописывается. Именно за счет только Трудового кодекса мы намерены получить 1-1,5% роста ВВП", - отметила Третьякова.

По ее словам, Государственный бюджет должен быть направлен на то, чтобы экономический рост в следующем году достигло 5-7%. Это будет достигнуто благодаря тому, что, в частности, работодателю упростят открытие рабочего места, а также упростить закрытия, зато работодателей попросят принять активное участие во втором пенсионном уровне, накопительном.

При этом она добавила, что в следующем году в Украине пройдет реформа социального страхования в контексте требований бизнеса отменить ЕСВ. Также, уже в следующем месяце, парламент планирует принять ряд законодательных инициатив по уменьшению штрафов за не оформление наемных работников на бизнес, которые сегодня составляют 125 тыс. грн и порождают коррупцию в сфере отношений с Госинспекцией труда. Как объяснила нардеп, новый закон обяжет контролирующие органы сначала предупреждать нарушителей, а уже потом применять штрафные санкции.

Напомним, перед принятием нового Трудового кодекса обязательно будет проходить обсуждения и консультации с общественностью. Об этом заявила представитель КМУ в парламенте Ирина Верещук во время брифинга.