Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 15:56
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4410
Версия для печати

Представители НАТО посетят Одессу на утверждение "Черноморского пакета"

Представители НАТО посетят Одессу на утверждение "Черноморского пакета"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Северноатлантический Совет во время визита в Украину посетит Одессу на утверждение “Черноморского пакета” — ряда мер помощи Украине и Грузии в Черном море. Об этом в интервью изданию “Громадське” рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

“Мы ожидаем приезда НАТО, то есть так называемой североатлантического Совета, который должен приехать в Киев и Одессу. И часть одесского визита — это как раз символический шаг со стороны НАТО, который должен состояться на утверждение так называемого Черноморского пакета. Черноморский пакет — это набор мероприятий для помощи Украине в восстановлении возможностей на Черном и Азовском морях, на всей акватории”, — сказал министр.

Напомним, 4 апреля текущего года НАТО согласовал пакет мер по совершенствованию ситуационной осведомленности и по активизации поддержки Грузии и Украины в таких направлениях, как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведение учений и обмен информацией.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.