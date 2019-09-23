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Департамент по верификации Минфина проверит правильность выплаты 670 млрд грн соцпомощи

Департамент по верификации Минфина проверит правильность выплаты 670 млрд грн соцпомощи

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вновь депарламент по верификации при Министерстве финансов проверит правильность выплат 670 млрд грн социальной помощи, которой занимается только Министерство социальной политики. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии журналистам в кулуарах Форума национального бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Верификация социальных выплат позволит нам, в том числе, контролировать правильность начисления. Сегодня социальные выплаты составляют около 670 млрд грн, только по тем выплатам, которыми занимается Министерство социальной политики”, — отметила Третьякова.

При этом она добавила, что соответствующий департамент, который будет заниматься вопросами верификации соцвыплат уже создан в Минфине.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о верификации и мониторинг государственных выплат. Соответствующее решение поддержали 254 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: Украина, социальная помощь, Минфин
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