В комитете по соцполитике считают, что надо принять нынешний проект Бюджета-2020

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Верховная Рада Украины должна принять Государственный бюджет на 2020 год в нынешней редакции, а затем уже вносить в него изменения в соответствии с изменениями в экономике страны, возникающими после вступления в действие новых принятых законов. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Думаю, бюджет надо принять в таком виде, как есть, потому что он будет трансформироваться в зависимости от того, как быстро мы будем принимать нормативные акты, которые будут влиять на экономическое развитие, и затем его менять в ту сторону, в которую будем получать - плюс или минус", - отметила Третьякова.

По ее словам, представленный проект Госбюджета-2020 является "консервативным" и не предусматривает быстрого роста, рисков и основывается на существующей законодательной базе.

Напомним, проект бюджета на 2020 год может быть изменен во время обсуждения между первым и вторым чтением, указал народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.