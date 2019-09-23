Стала известна возможная дата визита Сенцова в Европарламент

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Европарламент направил приглашение освобожденному из российского заключения украинскому режиссеру Олегу Сенцову в Страсбург для вручении ему премии Сахарова. Об этом сообщил в Twitter журналист брюссельского филиала издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

“Сенцову было направлено приглашение приехать за премией Сахарова. Вполне возможно, что это произойдет на пленарном заседании Европарламента 21-24 октября в Страсбурге”, — написал журналист.

Напомним, 25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова.

Как сообщал УНН, после освобождения Сенцова председатель Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что лично ждет встречи с украинским политзаключенным в Европарламенте.