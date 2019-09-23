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Суд отменил отстранение от должности заместителя главы НБУ Рожковой

Суд отменил отстранение от должности заместителя главы НБУ Рожковой

Екатерина Рожкова

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда Киевской области о запрете заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служба Нацбанка.

"Сегодня, 23 сентября, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня. Напомним, этим постановлением было запрещено Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления НБУ и выполнять возложенные на нее должностные обязанности первого заместителя главы НБУ", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк обжаловал решение Барышевского райсуда Киевской области об отстранении от должности заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой.

Как сообщал УНН, в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия первого заместителя главы НБУ.

Источник: УНН
Теги: суд, НБУ
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