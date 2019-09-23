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Данилюк обсудил с делегацией Канады реформ силовых органов Украины

Данилюк обсудил с делегацией Канады реформ силовых органов Украины

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с канадской делегацией по вопросам оценки и поддержки реформ в сфере безопасности и обороны Украины во главе с Послом Канады в Украине Романом Ващуком. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Так, сообщается, что во время встречи стороны обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины, в частности, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, а также реформирования ГК “Укроборонпром”.

Кроме того, Данилюк отметил, что благодаря запланированным существенным изменениям СНБО Украины станет ведущей государственной институцией, которая будет разрабатывать концепции обеспечения национальной безопасности во всех сферах, а также координировать работу других госорганов в сфере нацбезопасности и наблюдать за реализацией соответствующих решений.

“Прежде всего, мы должны отойти от модели ситуационного реагирования на угрозы. Важно системно анализировать и прогнозировать потенциальные кризисы. Для этого уже работаем над стратегию, которая комплексно отвечала на ключевые вызовы современности”, — подчеркнул Секретарь СНБО.

В свою очередь, представители делегации поделились опытом реформирования силовых органов в Канаде. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНН, ранее министр обороны Загороднюк обсудил реформы с главой Пентагона.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк

В тексте упоминаются

Данилюк Александр
Данилюк Александр
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