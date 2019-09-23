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На средства реабилитации для особ с инвалидностью дополнительно выделят 82 млн грн

На средства реабилитации для особ с инвалидностью дополнительно выделят 82 млн грн

Юлия Соколовская

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В этом году на средства реабилитации для особ с инвалидностью дополнительно выделят 82 млн грн. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская на странице в сети Facebook, передает УНН.

“Благодаря нашим совместным усилиям с Бюджетным комитетом Верховной Рады, люди с инвалидностью получат дополнительно 82 млн грн на средства реабилитации еще в этом году. После документального оформления эти деньги направят в регионы — чтобы обеспечить дополнительную потребность в технических средствах реабилитации”, — отметила Соколовская.

По словам министра, получатели этих услуг сами могут выбрать предприятие, где они хотят их получить. Сейчас человек должен заключить трехсторонний договор, а также акт выполненных работ с предприятием, чтобы убедиться в качестве производимого средства и предоставляемой услуги.

“Дополнительные деньги — это важный шаг, поскольку ежегодно в Украине около 600 тыс. отдельных категорий населения, в том числе лиц с инвалидностью, требуют соответствующего обеспечения”, — отметила Соколовская.

Напомним, в проекте бюджета на 2020 год заложен рост прожиточного минимума и соответственно этому — повышение всех социальных выплат для целого ряда категорий населения.

Источник: УНН
Теги: Минсоцполитики, инвалид, Юлия Соколовская
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