Чемпионат мира по регби-2019: регбисты Уэльса одержали победу над командой Грузии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сборная Уэльса по регби выиграла у команды Грузии со счетом 43:14 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Тойота (префектура Айти), пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Сборные Уэльса и Грузии выступают в группе D вместе с командами Австралии, Уругвая и Фиджи. Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Грузии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в среду, встретятся сборные Фиджи и Уругвая.

В субботу в первом матче группы D сборная Австралии переиграла команду Фиджи (39:21).

Стоит также добавить, что в Японии продолжается розыгрыш Чемпионата мира по регби-2019, во время второго соревновательного дня победы одержали сборные Италии, Ирландии и Англии.