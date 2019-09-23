Верховный Суд отклонил апелляцию об отмене указа о назначении Богдана главой АП

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Большая Палата Верховного Суда отклонила апелляционную жалобу по делу о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 304/2019 "О назначении Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины". Об этом передает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

“Поскольку суд первой инстанции, вынося обжалуемое определение, не допустил нарушений норм процессуального права, приведенные жалобщицей доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения”, — говорится в постановлении.

Истец обосновывал свои требования тем, что указ о назначении Андрея Богдана является противоправным и подлежащим отмене.

Напомним, что в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21.05.2019 года № 304/2019 “О назначении Андрея Богдана Главой Администрации Президента Украины”.

Ранее УНН сообщал, что Верховный Суд отказал в открытии производства по делу по иску к Президенту Украины о признании противоправным и отмене Указа Президента Украины от 21 мая 2019 года № 304/2019 “О назначении А. Богдана Главой Администрации Президента Украины”.