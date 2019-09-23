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Украина пригласила Японию инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения

Украина пригласила Японию инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и пригласила Японию стать партнером в этом процессе. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с делегацией Японского государства во главе с главой Японо-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

“Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения. Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций”, — отметил Гончарук.

При этом, как отметила пресс-служба правительства, глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению Мори, именно вектор ИТ может стать толчком для развития Украины.

Напомним, представители Европейской комиссии положительно оценили состояние реализации проектов в сфере обращения с радиоактивными отходами (РАО) в Украине.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина, Япония, инвестиции
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