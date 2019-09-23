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В Кремле прокомментировали возможность отстранения РФ из-за допинга с Олимпиады

В Кремле прокомментировали возможность отстранения РФ из-за допинга с Олимпиады

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Спортивное руководство РФ готовит ответ на вопросы WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мы знаем, что у WADA действительно есть ряд вопросов, сейчас установлен срок три недели для подготовки ответа на эти вопросы. В течение этих трех недель просто нужно подождать”, — сказал он.

При этом Песков добавил, что “Кремль не связывается с WADA (по этой теме), это вопрос, который касается спортивных властей РФ, именно там и будет готовиться ответ”.

Как писал УНН, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в понедельник инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу этой международной организации. Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россия подозревается в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории, о чем комитет по соответствию WADA проинформировал исполком организации, заседание которого прошло 23 сентября.

Источник: УНН
Теги: Россия, Олимпиада, допинг, Кремль
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