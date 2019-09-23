Спад промышленного производства в августе составил 1,6%

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Спад промышленного производства в августе 2019 года, с учетом корректировки на эффект календарных дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"В августе текущего года против августа 2018 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,4%", - говорится в сообщении.

При этом без корректировки на эффект календарных дней спад в августе против аналогичного периода прошлого года составил 1,7%.

В то же время, по информации Госстата, в августе этого года по сравнению с июлем 2019 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,5%. То есть, произошло уменьшение объемов промышленной продукции на 0,5%. Без сезонной корректировки сокращение объемов промышленной продукции в августе по сравнению с месяцем ранее составило 1,4%.

Также отмечается, что промышленное производство в январе-августе 2019 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По статистическим данным, производство в добывающей промышленности и разработке карьеров за восемь месяцев выросло на 2,6%, перерабатывающей - уменьшилось на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - уменьшилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периода прошлого года.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, промпроизводство в июле упало на 0,2%.