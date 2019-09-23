Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Девять человек получили ранения при взрыве газа в одном из магазинов австрийской федеральной земли Тироль, одна женщина по-прежнему находится под завалами здания, передает газета Kurier со ссылкой на спасательные службы, передает УНН.

Инцидент произошел 23 сентября в 11:20 (12:20 по киевскому времени) в местном супермаркете города Санкт-Йодок-ам-Бреннер на западе Австрии. Причиной взрыва, по данным издания, стала утечка из газовой магистрали, которую повредили из-за строительных работ. В результате дом, в котором находился магазин, полностью обрушился. На месте работают пожарные.

Полиция сообщает, что женщину, которая жила в этом здании, пока не удалось вытащить из-под обломков. Остальные девять пострадавших направлены в больницу, никому из потерпевших смерть не угрожает.

3 сентября произошел взрыв в южном предместье Антверпена — коммуне Вилрейк. В результате взрывной волной разрушило три частных дома. Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Как писал УНН, в России произошел взрыв в центре вирусологии, есть пострадавший.