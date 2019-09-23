Смертельное ДТП в Одесской области: завтра водителю цистерны изберут меру пресечения

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Завтра в Киевском районном суде Одессы состоится заседание по избранию меры пресечения водителю грузовика, подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Одесской области в результате которого погибли 9 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

"Ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматривать следственный судья Федулеева Ю.А. Заседание состоится завтра в 12:00", - говорится в сообщении.

Напомним, по факту ДТП в Одесской области, в которой погибли 9 человек, открыли уголовное производство. А водителя фуры, с участием которой произошла авария, задержали.

Как сообщалось ранее, в ДТП в результате столкновения переполненной людьми маршрутки и грузовика предварительно погибли девять человек.