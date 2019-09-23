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Госстат зафиксировал сокращение количества безработных с начала года

Госстат зафиксировал сокращение количества безработных с начала года

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Количество безработных в Украине во II квартале текущего года сократилась на 1,5% по сравнению с I кварталом. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,4 млн человек.

Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 7,7%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,8%, причем, по данным Госстата, в I квартале этот показатель составил 9,2%.

Напомним, по состоянию на август, уровень безработицы среди украинцев снизился на 0,7%, а уровень занятости вырос на 1,2%.

Источник: УНН
Теги: Украина, Госстат
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