В Киеве мужчина продавал поддельные полисы автогражданки

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Киевская местная прокуратура № 7 сообщила о подозрении мужчине, который выдавал себя за страхового агента и продавал поддельные полисы автогражданки. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook прокуратуры города Киева.

По данным прокуратуры, в период со второй половины 2018 году до начала 2019 года, злоумышленник размещал в сети Интернет объявление о продаже страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Мужчина выдавал себя за работника одной из известных страхуемых компаний, собственноручно заполнял бланки под видом настоящих полисов страхования и продавал. Цена одного полиса составляла примерно 800 грн.

“По результатам следственных действий обнаружено оригиналы и копии поддельных документов, установлены потерпевшие и свидетели. В общем от действий мошенника пострадали более 20 человек. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.190 УК Украины (мошенничество), и ст.358 УК Украины (подделка официальных документов)”, — говорится в сообщении.

Напомним, правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, которыми упорядочил контроль за наличием договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и позволил подтверждать наличие “автогражданки” с экрана гаджета.