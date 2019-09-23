Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 18:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4590
Версия для печати

В ДТП в Донецкой области пострадали 10 человек, трое из них - дети

В ДТП в Донецкой области пострадали 10 человек, трое из них - дети

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Донецкой области легковушка влетела в микроавтобус. В результате ДТП пострадали 10 человек, трое из них - дети, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

"Авария произошла вчера, 22 сентября, в 09:20 в селе Андреевка Великоновоселковского района. Полицейские установили, что 53-летний водитель автомобиля ГАЗ 2410 на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю "Opel Vivaro", в результате чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате ДТП травмировались 10 человек, трое из них - дети. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

Предварительная квалификация события - ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в результате масштабного ДТП в Тернопольской области погиб водитель легковушки.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Донецк и Донецкая область, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.