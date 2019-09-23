Украинская делегация отказывается участвовать в осенней части сессии ПАСЕ

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Делегация Верховной Рады Украины заявила, что не будет принимать участие в осенней части сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, таким образом реагируя на возвращение России в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюции. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ВР, передает УНН.

"Делегация ВР в ПАСЕ подтверждает неприемлемость решений, что ослабили Парламентскую Ассамблею в части контроля за выполнением государствами-членами своих обязанностей и обязательств и позволили восстановить полноценное участие в работе ПАСЕ делегации РФ без выполнения ею одной из ключевых требований резолюций/рекомендаций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины и системные нарушения РФ прав человека, на собственной, так и на оккупированной территории", - говорится в тексте заявления.

Украинская делегация заявляет об отказе передавать полномочия новой украинской делегации на утверждения во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года.

"Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в тексте заявления.

Как сообщал УНН, часть членов украинской делегации планирует посетить ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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