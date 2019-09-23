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Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях

Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в последние дни, а также поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в последние дни", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в сообщении, глава государства поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

"... Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", - отметили в Офисе Президента.

Отметим, что на днях в Одесской и Житомирской областях произошли две смертельные ДТП.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Кабмин, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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