Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в последние дни, а также поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Офиса Президента в Facebook, передает УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабных смертельных ДТП в Одесской и Житомирской областях, которые произошли в последние дни", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается в сообщении, глава государства поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

"... Владимир Зеленский указал Кабмину на необходимость включить безопасность пассажирских перевозок к первоочередным приоритетам своей работы", - отметили в Офисе Президента.

Отметим, что на днях в Одесской и Житомирской областях произошли две смертельные ДТП.