ООС: с начала суток боевики 7 раз нарушили режим тишины, есть раненые

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В течение суток боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операции объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 1 обстрел.

"На протяжении текущих суток двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.