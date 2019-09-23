В Украину с рабочим визитом прибыла делегация Минобороны Великобритании

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Делегация Министерства обороны Великобритании прибыла в Украину с рабочим визитом и посетила Министерство обороны Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-служба Министерства.

"Основная цель визита иностранной делегации - демонстрация военно-политической поддержки Украины, изучение аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Во время визита делегация посетила Мемориальный комплекс и почтила память погибших украинских героев.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если США и Великобритания получат от Украины запрос о помощи по урегулированию конфликта на Донбассе, то они готовы помочь.