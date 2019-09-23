Украина и Великобритания обсудили приоритеты в дальнейшем сотрудничестве в сфере обороны

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк с делегацией Великобритании обсудили приоритетные направления в дальнейшем сотрудничестве между оборонными ведомствами двух стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В частности, в качестве приоритетных для дальнейшего сотрудничества стороны определили реформирование системы образования и подготовки личного состава, реформирование Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, а также сотрудничество в военно-технической сфере и внедрении новейших технологий", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время встречи речь шла о текущей ситуации по безопасности в регионе, гибридные вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной и Великобританией.

Напомним, в Украину с рабочим визитом прибыла делегация Минобороны Великобритании.