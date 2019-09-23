Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину ради освобождения политзаключенных

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Освобожденный украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных". Об этом 23 сентября он сказал в эфире "Радио Крим.Реалии", передает УНН.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", - сказал Сенцов.

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Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".