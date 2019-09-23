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Беспорядки в Индонезии: погибли 20 человек, десятки ранены

Беспорядки в Индонезии: погибли 20 человек, десятки ранены

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Индонезии в провинции Папуа из-за беспорядков погибли более 20 человек, а еще десятки ранены. Об этом УНН передает со ссылкой на страницу в Twitter AFP news agency.

"Военные Индонезии: не менее 20 человек погибли, десятки получили ранения в ходе недавних беспорядков в регионе Папуа", - говорится в сообщении.

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Напомним, полиция Индонезии со 2 сентября запретили проведение любых акций протеста в провинциях Папуа и Западное Папуа, где в течение двух недель не утихали демонстрации, перерастали в массовые беспорядки.

Источник: УНН
Теги: Индонезия, беспорядки, жертвы
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