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Аваков ожидает опровержения "абсурдных" обвинений в отношении Парубия

Аваков ожидает опровержения "абсурдных" обвинений в отношении Парубия

Арсен Аваков

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о "предвзятости формулировок" в производстве против экс-главы Верховной Рады Украины Андрей Парубий и ожидает опровержения обвинений. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Дело ГБР по Парубию и Одессе. Понимаю, что не могли по заявлениям не открыть ЕРДР, - требование КПК. Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - говорится в сообщении.

Ранее в ГБР сообщили, что производство, которое зарегистрировано по заявлению экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова не касается народного депутата Андрей Парубия. Речь идет о событиях 2 мая 2014-го года в Одессе.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина, Андрей Парубий
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