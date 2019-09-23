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В Киеве сегодня ночью ожидаются заморозки

В Киеве сегодня ночью ожидаются заморозки

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В ночь на 24 сентября в Киеве заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень
опасности, оранжевый). Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

"Ночью 24 сентября заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, ночью 24 сентября на территории Украины ожидаются заморозки.

Источник: УНН
Теги: Киев, мороз
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