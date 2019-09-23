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Могерини и лидеры государств Западных Балкан поддержали членство в ЕС Албании и Северной Македонии

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и представители Западных Балкан поддержали переговоры о членстве в Европейском Союзе Албании и Северной Македонии. К такому выводу пришли лидеры государств в ходе делового обеда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на European Union.

"Учитывая четкую перспективу членства в ЕС, которую имеют Западные Балканы, высокий представитель ЕС и представители этого региона пересмотрели существенный достигнутый прогресс и задачи, стоящие впереди. Они выразили поддержку началу переговоров о вхождении с Северной Македонией и Албанией, подчеркивая, что это решение является критически важным не только для упомянутых стран, но и для всего региона, а также для ЕС", - говорится в сообщении.

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Участники встречи поддержали продолжение консультаций в рамках диалога между Сербией и Косово с целью скорейшего заключения обязывающего правового документа относительно полной нормализации отношений.

Высокий представитель ЕС и лидеры балканских государств выразили солидарность с Албанией в связи с мощным разрушительным землетрясением, поразивший эту страну в течение выходных дней.

Источник: УНН
Теги: ЕС, политика
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