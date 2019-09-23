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Суд отправил напавшего на Найема под домашний арест

Суд отправил напавшего на Найема под домашний арест

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал задержанному Магомеду-Амину Саитову, который совершил нападение на экс-нардепа Мустафу Найема, круглосуточный домашний арест на две недели - до 7 октября. Об этом сообщил на своей странице в Facebook брат экс-нардепа Маси Найем, передает УНН.

В сообщении указано, что прокурор просил избрать Саитову мера пресечения в виде ареста, но суд не поддержал ходатайство.

"Судья ... избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года", - написал Маси Найем.

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Также в своем посте Маси Найем отметил, когда Саитова спросили, почему он вернулся в Украину, он ответил: "потому что изменилась власть".

Напомним, в апреле 2018 года Саитов Магомед-Амин Абубакарович, находясь на проезжей части по адресу площадь Бессарабская, 2 в г. Киеве, действуя в группе с Ахмедом Абубакаровичем, Саитовым Магомедом-Салихом Арбуевичем и Темербулатовым Умолтом Руслановичем, - совершили нападение на экс-нардепа Мустафу Найема.

Сразу после этого Саитов Магомед-Амин Абубакарович выехал на территорию Республики Азербайджан с целью избежания уголовной ответственности. С 18 февраля он находился в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и последующей экстрадиции в Украину.

Источник: УНН
Теги: суд, аресты
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