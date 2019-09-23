Неймар принес "ПСЖ" победу в матче представителей ЛЧ в Лиге 1

КИЕВ. 23 сентября. УНН. "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче шестого тура чемпионата Франции Лига 1 обыграл "Лион" на стадионе "Парк Олимпик Лион", передает УНН.

Действующие чемпионы имели преимущество на протяжении всего поединка (63 процента владения мячом, 21:12 по ударам, 11 2 по угловым). Однако заработать три очка в турнирную таблицу столичные футболисты сумели только в конце баталии. Неймар получил передачу от Ди Марии, находясь спиной к воротам оппонентов, развернулся и с сопротивлением защитника отправил мяч под дальнюю штангу - 1:0.

Результаты других баталий тура:

"Анже" - "Сент-Этьен" 4:1

"Реймс" - "Монако" 0:0

"Мец" - "Амьен" 1:2

"Ним" - "Тулуза" 1:0

"Марсель" - "Монпелье" 1:1

"Страсбург" - "Нант" 2:1

"Бордо" - "Брест" 2:2

"Ницца" - "Дижон" 2:1

"Ренн" - "Лилль" 1:1.

От метим, что "ПСЖ" имеет 15 очков в активе и лидирует в первенстве, опережая "Анже" на 3 балла. "Лион" (8) идет 9.

Добавим, "Лион", как и "ПСЖ", в этом сезоне представляют Францию в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНН, Неймар забил гол бисиклетой, то есть ударом через себя в падении, в предыдущей игре Лиги 1.