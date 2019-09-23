Регистрация | Вход |
USD: 24,43 -0,1850  EUR: 26,95 -0,2951 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 сентября 2019 23:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
За пять лет в Украине учтено около 5 тыс. производств из-за поддельных денег
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
3615
Версия для печати

Неймар принес "ПСЖ" победу в матче представителей ЛЧ в Лиге 1

Неймар принес "ПСЖ" победу в матче представителей ЛЧ в Лиге 1

Неймар

КИЕВ. 23 сентября. УНН. "Пари Сен-Жермен" в гостевом матче шестого тура чемпионата Франции Лига 1 обыграл "Лион" на стадионе "Парк Олимпик Лион", передает УНН.

Действующие чемпионы имели преимущество на протяжении всего поединка (63 процента владения мячом, 21:12 по ударам, 11 2 по угловым). Однако заработать три очка в турнирную таблицу столичные футболисты сумели только в конце баталии. Неймар получил передачу от Ди Марии, находясь спиной к воротам оппонентов, развернулся и с сопротивлением защитника отправил мяч под дальнюю штангу - 1:0.

Результаты других баталий тура:

"Анже" - "Сент-Этьен" 4:1
"Реймс" - "Монако" 0:0
"Мец" - "Амьен" 1:2
"Ним" - "Тулуза" 1:0
"Марсель" - "Монпелье" 1:1
"Страсбург" - "Нант" 2:1
"Бордо" - "Брест" 2:2
"Ницца" - "Дижон" 2:1
"Ренн" - "Лилль" 1:1.

От метим, что "ПСЖ" имеет 15 очков в активе и лидирует в первенстве, опережая "Анже" на 3 балла. "Лион" (8) идет 9.

Добавим, "Лион", как и "ПСЖ", в этом сезоне представляют Францию в Лиге чемпионов.

Как сообщал УНН, Неймар забил гол бисиклетой, то есть ударом через себя в падении, в предыдущей игре Лиги 1.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Лига чемпионов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.