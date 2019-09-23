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Трамп опроверг заявления об импичменте из-за телефонного разговора с Зеленским

Трамп опроверг заявления об импичменте из-за телефонного разговора с Зеленским

Дональд Трамп

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп опроверг заявления о его импичменте на фоне сообщений о возможном давлении с его стороны на Президента Украины Владимира Зеленского по расследованию против его политического конкурента Джо Байдена, передает УНН со ссылкой на Reuters.

На вопрос, насколько серьезно он воспринимает угрозы импичментом со стороны Конгресса, Трамп после прибытия 23 сентября в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке сказал журналистам: "Совсем нет".

"У нас был отличный телефонный разговор. Все знают, что это просто охота на ведьм от демократов", - отметил Трамп.

Напомним, Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Источник: УНН
Теги: Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Трамп Дональд
Трамп Дональд
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