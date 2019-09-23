Украинцы завоевали восемь наград на ЧЕ по паралимпийского настольного тенниса

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по настольному теннису завершила выступления на чемпионате Европы, который проходил в городе Хельсингборг (Швеция), передает УНН со ссылкой на НКСИУ.

К пяти медалям в индивидуальном зачете (1 "золото", 2 "серебряные" и 2 "бронзовые") паралимпийцы Украины добавили еще 2 "золотые" и 1 бронзовую командную медаль.

Таким образом, в общей сложности, результат национальной команды на чемпионате Европы - 8 наград, среди которых - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 3 бронзовые медалей.

Отметим, что "золото" в командных соревнованиях получил Иван Май с Дидухом Виктором (8 класс).

Заметим, что в рамках соревнований континентального масштаба приняли участие 311 спортсменов из 32 стран, команда Украины была представлена 13 спортсменами.