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Украинцы завоевали восемь наград на ЧЕ по паралимпийского настольного тенниса

Украинцы завоевали восемь наград на ЧЕ по паралимпийского настольного тенниса

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда Украины по настольному теннису завершила выступления на чемпионате Европы, который проходил в городе Хельсингборг (Швеция), передает УНН со ссылкой на НКСИУ.

К пяти медалям в индивидуальном зачете (1 "золото", 2 "серебряные" и 2 "бронзовые") паралимпийцы Украины добавили еще 2 "золотые" и 1 бронзовую командную медаль.

Таким образом, в общей сложности, результат национальной команды на чемпионате Европы - 8 наград, среди которых - 3 "золотые", 2 "серебряные" и 3 бронзовые медалей.

Отметим, что "золото" в командных соревнованиях получил Иван Май с Дидухом Виктором (8 класс).

Заметим, что в рамках соревнований континентального масштаба приняли участие 311 спортсменов из 32 стран, команда Украины была представлена 13 спортсменами.

Источник: УНН
Теги: теннис, паралимпийцы
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