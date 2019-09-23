Пятнадцать крымских татар этапированы в Крым для опознания "засекреченным свидетелем" — правозащитники

КИЕВ. 23 августа. УНН. Пятнадцать крымских татар, арестованных по "делу Хизб ут-Тахрир", этапировали из России в оккупированный Крым для опознания "засекреченным свидетелем". Об этом сообщает в Facebook сообщество "Крымская солидарность", ссылаясь на информацию из адвокатского офиса Эмиля Курбединова, передает УНН.

"На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

По информации сообщества, следственные мероприятия проводятся ФСБ РФ в отношении Рустема Шейхалиева, Иззета Абдуллаева, Сейтвели Сейтабдиева, Акима Бекирова, Алима Каримова, Асана Яникова, Ризы Изетова, Вели Абдулкадырова, Энвера Аметова, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Фархода Базарова, Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова и Абдурахманова Меджита.

Напомним, по словам правозащитников, на территории РФ и в оккупированном Крыму содержится еще 86 крымских политзаключенных.