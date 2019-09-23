СЦКК: боевики и вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции возле Богдановки

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня вооруженными формированиями Российской Федерации в направлении населенного пункта Богдановка (участок разведения №3) были осуществлены обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия с 2:35 до 2:55, с 4:05 до 4:15, с 13:40 до 14:10. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

"Указанные факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток", говорится в сообщении.

Ключевым условием разведения является выполнение комплекса мероприятий определенных минскими договоренностям, отметили в украинской стороне СЦКК.

Напомним, с начала суток боевики 7 раз нарушили режим тишины, есть раненые.