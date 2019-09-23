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В Кировоградской области исчезли двое лицеистов

В Кировоградской области исчезли двое лицеистов

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Кропивницкий отдел полиции устанавливает местонахождение Андрея Шматко 2004 года рождения и Максима Приседько 2006 года рождения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в полиции Кировоградской области.

Ребята 23 сентября самовольно покинули школу - лицей "Сокол".

Приметы Андрея Шматько: рост 164 см, волосы светло-русые, глаза карие.

Был одет: в синюю куртку, темно-синие брюки, при себе имел рюкзак синего цвета.

Приметы Максима Приседько: рост 160 см, глаза карие, волосы черного цвета.

Был одет: в синие кроссовки, камуфляжные штаны, синюю теплую куртку.

Полицейские обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, сообщить информацию по телефону 102.

Напомним, трех несовершеннолетних сестер, которые исчезли в Одесской области, нашли.

Источник: УНН
Теги: полиция, дети, исчезновение, Кропивницкий и Кировоградщина
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