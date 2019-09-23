Милованов: Украина теряет миллиард грн в условиях теневого рынка земли

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина теряет около миллиарда гривен в условиях теневого рынка земли. Об этом сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу "Свобода слова", информирует УНН.

"Более миллиарда гривен мы теряем, когда чиновник не умеет ... когда не использует землю в интересах Украины", - сказал Милованов.

По его словам, пугать должно не создание рынка землю, а стагнация нынешнего состояния. "Рынок земли есть сегодня, но он теневой", - заявил министр.

Он добавил, что все это время земля использовалась отдельными людьми.

"Мы не запускаем оборот земли, ведь он уже есть. Мы хотим вывести его из тени, сделать его прозрачным и обеспечить одинаковые правила игры для всех украинцев". Ранее об этом заявил Тимофей Милованов во время брифинга 20 сентября.

Милованов отметил, что задача власти - создать действительно равные условия для всех граждан, обеспечить каждого равным правом распоряжаться своей землей и иметь ее справедливую цену.

"Я хочу подчеркнуть - мы не запускаем оборот земли, ведь он уже есть. Мы хотим вывести его из тени, сделать его прозрачным и обеспечить одинаковые правила игры для всех украинцев", - отметил Тимофей Милованов.

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Милованов также подчеркнул, что для внедрения земельной реформы важно создать действенные механизмы борьбы с "черными деньгами", в частности через тщательный мониторинг потенциальных покупателей, законности и чистоты их денег.

"Нам нужно знать, кто является конечным владельцем и покупателем украинской земли, должны сделать так, чтобы деньги работали на Украину. В случае возникновения сомнений в прозрачности продажи - мы будем дополнительно проверять покупателя и происхождения его денег", - отметил министр.

Напомним, обнародован проект закона о рынке земли.