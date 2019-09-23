Зеленский прибыл с рабочим визитом в США

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов.

Напомним, 23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки для участия в 74-й сессии ГА ООН.