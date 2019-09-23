Теннисистка Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

КИЕВ. 23 сентября. УНН. В обновленном рейтинге WTA вторая ракетка Украины 19-летняя Даяна Ястремская установила новый персональный рекорд, сообщает УНН со ссылкой на WTA.

На этот раз уроженка Одессы добавила одну строчку и переместилась на 27 строчку (1795). Существенный рывок совершила 17-летняя Марта Костюк - 182 (+33), а также три ступени добавила Ангелина Калинина - 177.

Элина Свитолина (5160) сохранила звание третьей ракетки мира, Леся Цуренко осталась 68, а Екатерина Козлова и Катарина Заватська потеряли соответственно 5 и 3 ступени - 77 и 142.

Добавим также, во главе поколения - австралийка Эшли Барти (6446 очков). Второй идет чешка Плишкова (6125).